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Киевская область. Вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии

Киевская область. Вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
25.05.2020, 12:34

В Киевской облгосадминистрации говорят, что инфицированного COVID-19 обнаружили случайно после того, как прооперировали из-за бытовой травмы

В общежитии Переяслава Киевской области зафиксирована вспышка COVID-19. Об этом cегодня на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

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"Очередную вспышку болезни зафиксировали в общежитии, а именно в городе Переяславе. Оно расположено на территории студгородка, где сегодня проживает всего 165 человек", - отметил Володин.

По его словам, инфицированного обнаружили случайно после того, как его прооперировали в результате бытовой травмы. "Ему сделали сначала быстрый, а потом ПЦР-тест, которые и показали наличие коронавирусной инфекции", - уточнил Володин.

Всем контактным лицам делают необходимые анализы. "По результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить жесткие меры по изоляции этого общежития", - сказал чиновник.

Что касается эпидокружения в общежитии города Украинка, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса, то повторные анализы, по словам Володина, показали - в этом общежитии нет зараженных коронавирусом. Он добавил, что аналогичная ситуация в общежитии в Петропавловской Борщаговке.

Володин сообщил, сегодня планируют снять санитарно-карантинный пост в общежитии Вишневого.

  • 21 апреля Володин сообщал, что в общежитии города Вишневое Киевской области зафиксирована вспышка коронавируса, заразились COVID-19 37 человек, двое умерли.
  • По данным на утро 25 мая, в Киевской области коронавирусом заболели 1437 человек, из них 18 за минувшие сутки.
Арина Толина
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Переяслав КГГА общежитие коронавирус Василий Володин
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