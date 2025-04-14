Количество раненых, в том числе тяжело, после атаки РФ в Сумах увеличилось
В Сумах 38 пострадавших от российской атаки баллистическими ракетами 13 апреля находятся в медицинских учреждениях, 11 – в тяжелом состоянии, в том числе три ребенка. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По его данным, по состоянию на 13.48 известно о ранении 119 человек, из них 15 детей. Вчера сообщалось о 117 пострадавших.
В медицинских учреждениях остаются 38 раненых, в том числе девять детей. Вчера в больницы были госпитализированы 68 человек.
11 человек, в том числе три ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Вчера сообщалось о восьми тяжелых пациентах.
Число погибших не изменилось. В результате российской атаки в Сумах погибли 34 человека, из них двое детей.
- Утром 13 апреля оккупанты нанесли два ракетных удара по Сумам – именно повторная атака принесла человеческие потери с большим количеством погибших и раненых, заявил глава МВА.
- Разведка узнала, что двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" ударили российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.
- Зеленский сообщил, что первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.