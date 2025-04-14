Количество раненых, в том числе тяжело, после атаки РФ в Сумах увеличилось

Пока известно о 119 пострадавших, количество погибших не изменилось

Последствия атаки на Сумы 13 апреля (Фото: ГСЧС)

В Сумах 38 пострадавших от российской атаки баллистическими ракетами 13 апреля находятся в медицинских учреждениях, 11 – в тяжелом состоянии, в том числе три ребенка. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его данным, по состоянию на 13.48 известно о ранении 119 человек, из них 15 детей. Вчера сообщалось о 117 пострадавших.

В медицинских учреждениях остаются 38 раненых, в том числе девять детей. Вчера в больницы были госпитализированы 68 человек.

11 человек, в том числе три ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Вчера сообщалось о восьми тяжелых пациентах.

Число погибших не изменилось. В результате российской атаки в Сумах погибли 34 человека, из них двое детей.