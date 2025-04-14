Кількість поранених, зокрема важко, після атаки РФ у Сумах збільшилася

Наразі відомо про 119 постраждалих, кількість загиблих не змінилася

Наслідки атаки на Суми 13 квітня (Фото: ДСНС)

У Сумах 38 постраждалих від російської атаки балістичними ракетами 13 квітня перебувають у медичних закладах, 11 – у важкому стані, зокрема три дитини. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його даними, станом на 13:48 відомо про поранення 119 людей, з них 15 дітей. Вчора повідомлялося про 117 постраждалих.

У медичних закладах залишаються 38 поранених, серед них дев’ять дітей. Вчора до лікарень було госпіталізовано 68 людей.

11 людей, зокрема три дитини, перебувають у важкому стані. Вчора повідомлялося про вісім важких пацієнтів.

Кількість загиблих не змінилася. Внаслідок російської атаки у Сумах загинули 34 людини, з них двоє дітей.