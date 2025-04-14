Кількість поранених, зокрема важко, після атаки РФ у Сумах збільшилася
У Сумах 38 постраждалих від російської атаки балістичними ракетами 13 квітня перебувають у медичних закладах, 11 – у важкому стані, зокрема три дитини. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За його даними, станом на 13:48 відомо про поранення 119 людей, з них 15 дітей. Вчора повідомлялося про 117 постраждалих.
У медичних закладах залишаються 38 поранених, серед них дев’ять дітей. Вчора до лікарень було госпіталізовано 68 людей.
11 людей, зокрема три дитини, перебувають у важкому стані. Вчора повідомлялося про вісім важких пацієнтів.
Кількість загиблих не змінилася. Внаслідок російської атаки у Сумах загинули 34 людини, з них двоє дітей.
- Вранці 13 квітня окупанти завдали двох ракетних ударів по Сумах – саме повторна атака принесла людські втрати з великою кількістю загиблих та поранених, заявив голова МВА.
- Розвідка дізналася, що двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" вдарили російські розрахунки 112 та 448 ракетних бригад ЗС РФ з територій Воронезької та Курської областей відповідно.
- Зеленський повідомив, що перша російська ракета влучила в одну з будівель університету, друга розірвалась фактично над вулицею.