Конкурент Кернеса. Фельдман будет баллотироваться в мэры Харькова

Бизнесмен Александр Фельдман будет участвовать в выборах мэра Харькова от партии ОПЗЖ. Это основной конкурент Блока Кернеса в Харьковской области

Бизнесмен Александр Фельдман будет баллотироваться в мэры Харькова от партии ОПЗЖ. Об этом он сообщил в Facebook.

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По его словам, фракция ОПЗЖ единогласно поддержала его кандидатуру. Подробности своей программы Фельдман не раскрывал. Однако сказал, что в городе не должно быть "мэра-царя", не уточнив, кого имеет в виду за этим словосочетанием.

Также уже в третий раз в мэры будет баллотироваться действующий глава города Геннадий Кернес, о чем он заявлял в интервью Украинской правде. Участвовать в электоральной гонке будет и его партия Блок Кернеса - Успешный Харьков. На домах и биллбордах города уже появляется предвыборная символика Кернеса, передает журналист LIGA.net из Харькова.

По данным последнего соцопроса группы Рейтинг, партия Кернеса является лидером электоральных симпатий в Харьковской области. На втором месте - ОПЗЖ.

Марк Сировой

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