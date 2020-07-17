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Конкурент Кернеса. Фельдман будет баллотироваться в мэры Харькова

17.07.2020, 15:11
Конкурент Кернеса. Фельдман будет баллотироваться в мэры Харькова - Фото
Александр Фельдман (фото - Facebook, Александр Фельдман)

Бизнесмен Александр Фельдман будет участвовать в выборах мэра Харькова от партии ОПЗЖ. Это основной конкурент Блока Кернеса в Харьковской области

Бизнесмен Александр Фельдман будет баллотироваться в мэры Харькова от партии ОПЗЖ. Об этом он сообщил в Facebook.

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По его словам, фракция ОПЗЖ единогласно поддержала его кандидатуру. Подробности своей программы Фельдман не раскрывал. Однако сказал, что в городе не должно быть "мэра-царя", не уточнив, кого имеет в виду за этим словосочетанием.

Также уже в третий раз в мэры будет баллотироваться действующий глава города Геннадий Кернес, о чем он заявлял в интервью Украинской правде. Участвовать в электоральной гонке будет и его партия Блок Кернеса - Успешный Харьков. На домах и биллбордах города уже появляется предвыборная символика Кернеса, передает журналист LIGA.net из Харькова.

СПРАВКА. Фельдман и Кернес являются политическими оппонентами. Одним из громких конфликтов между ними стал скандал вокруг планов Кернеса построить дорогу через рынок "Барабашово", который входит в концерн АВЭК Фельдмана. В декабре 2019-го Кернес, говоря о рынке, пригрозил, что "удалит Фельдмана как зуб". Фельдман же ответил, что "Харьков сам удалит Кернеса как гангрену".

Марк Сировой
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