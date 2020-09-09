Заболевших COVID-19 за сутки выявили по всей Украине, больше всего – в Киеве
За время эпидемии коронавируса в Украине выявили 143 030 заболевших. Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в Киеве и Львовской области
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (310 случаев), Харьковской (291), Тернопольской (244) и Львовской (196) областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
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Всего в Украине за сутки инфекцию обнаружили у 2551 человека. За все время эпидемии в стране зафиксировали 143 030 заболевших, 64 703 выздоровевших и 2979 умерших.
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Динамика заболеваемости в Киеве и областях:
Львовская область – 16 169 заболевших (196 за сутки);
Киев - 15 821 (310);
Черновицкая – 11 581 (150);
Харьковская – 11 493 (291);
Ивано-Франковская - 10 659 (151);
Ровенская - 9943 (83);
Одесская - 8827 (106);
Закарпатская - 8277 (97);
Тернопольская - 7824 (244);
Киевская - 6459 (89);
Волынская - 6015 (72);
Винницкая - 4503 (53);
Житомирская - 3879 (67);
Хмельницкая - 3555 (102);
Днепропетровская - 2923 (80);
Черниговская - 2515 (65);
Сумская - 2143 (73);
Черкасская – 2121 (75);
Запорожская - 2041 (60);
Донецкая - 1762 (24);
Николаевская - 1714 (24);
Полтавская - 1018 (21);
Кировоградская - 870 (3);
Херсонская - 538 (20);
Луганская - 480 (32).
Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
- По вчерашним данным о заболеваемости, Украина находилась на 16-м месте в мире по суточной заболеваемости.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль предупреждал, что в сентябре-октябре может быть напряженная ситуация - и карантин, вероятно, снова продлят. Но заверял, тотального локдауна не будет - карантин останется адаптивным.
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