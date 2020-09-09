Заболевших COVID-19 за сутки выявили по всей Украине, больше всего – в Киеве

За время эпидемии коронавируса в Украине выявили 143 030 заболевших. Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в Киеве и Львовской области

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (310 случаев), Харьковской (291), Тернопольской (244) и Львовской (196) областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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Всего в Украине за сутки инфекцию обнаружили у 2551 человека. За все время эпидемии в стране зафиксировали 143 030 заболевших, 64 703 выздоровевших и 2979 умерших.

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Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Львовская область – 16 169 заболевших (196 за сутки);

Киев - 15 821 (310);

Черновицкая – 11 581 (150);

Харьковская – 11 493 (291);

Ивано-Франковская - 10 659 (151);

Ровенская - 9943 (83);

Одесская - 8827 (106);

Закарпатская - 8277 (97);

Тернопольская - 7824 (244);

Киевская - 6459 (89);

Волынская - 6015 (72);

Винницкая - 4503 (53);

Житомирская - 3879 (67);

Хмельницкая - 3555 (102);

Днепропетровская - 2923 (80);

Черниговская - 2515 (65);

Сумская - 2143 (73);

Черкасская – 2121 (75);

Запорожская - 2041 (60);

Донецкая - 1762 (24);

Николаевская - 1714 (24);

Полтавская - 1018 (21);

Кировоградская - 870 (3);

Херсонская - 538 (20);

Луганская - 480 (32).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

По вчерашним данным о заболеваемости, Украина находилась на 16-м месте в мире по суточной заболеваемости.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предупреждал, что в сентябре-октябре может быть напряженная ситуация - и карантин, вероятно, снова продлят. Но заверял, тотального локдауна не будет - карантин останется адаптивным.

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Марк Сировой

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