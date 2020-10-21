Коронавирус. Мэр Ивано-Франковска о ситуации в больницах: Достаточно напряженная

За минувшие сутки в Ивано-Франковской области заразились COVID-19 227 человек

В больницах Ивано-Франковска пока есть места для больных COVID-19, но ситуация "достаточно напряженная". Об этом в интервью НВ сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

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"В принципе, ситуация достаточно напряженная, потому что 15 человек в двух реанимациях и пациенты есть, но мы имеем еще 17 реанимационных коек, а также около 250 (обычных, – ред.) коек, которые мы можем задействовать, так что какой-то катастрофической ситуации нет", – отметил Марцинкив.

По его словам, уже месяц "держится плюс-минус одна и та же цифра, люди выходят, попадают в больницы".

Он напомнил, что ранее по школам приняли решение — не учились три недели, так как город был в красной зоне.

Отвечая на вопрос о том, что есть ли взаимопонимание с центральной властью по карантинным ограничениям, мэр сказал: "Должно быть партнерство. Но нас очень удивляет, когда решения принимаются таким повелительным способом, никто не советуется, и мы просто узнаем о решении из интернета. Это неправильно".

Он считает, что "надо все-таки хотя бы с крупными областными центрами советоваться перед принятием того или иного решения".

"Если бы посоветовались, возможно, тех "ляпов" и того противостояния не было бы, поэтому для нас это важно", – уточнил Марцинкив.

За минувшие сутки в Ивано-Франковской области заразились коронавирусом 227 человек, всего с начала эпидемии – 17 214.

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Арина Толина

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