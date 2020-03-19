Коронавирус. В Черновицкую область из Европы вернулись 1 500 человек - ОГА

Сергей Осачук (фото - скриншот видео)

На территории Черновицкой области находится 1 500 украинцев, которые в течение последних двух недель вернулись из стран Европы, где массово распространяется коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

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"Мы говорим о том, что в населенных пунктах Черновицкой области (данные всех населенных пунктов области, кроме города Черновцы, - ред), зафиксировано 1 500 людей, которые вернулись", - отметил Осачук.

По его словам, в области работают пять санитарно-карантинных блокпостов на границе области с городами других регионов.

Осачук уточнил, что в области зафиксировано десять больных коронавирусом, 11 - с подозрением, сегодня тесты пройдут еще 20 человек, трое ранее инфицированных детей чувствуют себя хорошо, температуры нет.

Он добавил, что 170 000 медицинских масок направлены в больницы области, 300 000 – правоохранителям.

По состоянию на утро 19 марта, в мире зарегистрировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 8 810 – летальные, выздоровели 84 113 человека.

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