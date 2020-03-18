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Коронавирус. В Черновцах полностью прекратит работу общественный транспорт

Коронавирус. В Черновцах полностью прекратит работу общественный транспорт - Фото
Алексей Каспрук (Фото - promin.cv.ua)
18.03.2020, 09:01

Мэр Черновцов Алексей Каспрук принял решение остановить с 18 марта работу общественного транспорта, чтобы сократить количество контактов между людьми

Остановить работу общественного транспорта в Черновцах с сегодняшнего дня, 18 марта, чтобы препятствовать распространению коронавирусной инфекции COVID-19, принял решение мэр города Алексей Каспрук. Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook.

Каспрук рассказал, что изначально планировалось ограничить одновременную перевозку пассажиров в соответствии с распоряжением Кабмина, а также отменить льготный проезд для пенсионеров, чтобы мотивировать их оставаться дома.

Однако после сообщения Минздрава о росте количества заболевших (10 из них - в Черновецкой области, включая умершую вчера пациентку), Каспрук решил остановить работу общественного транспорта полностью.

По словам Каспрука, все должны осознавать, что поездки на работу являются небезопасными. На улицы, сказал он, должны выходить только те люди, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Мэр призвал руководителей предприятий и организаций как можно быстрее остановить работу или сократить число людей, которым нужно добираться до рабочих мест.

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Денис Юдин
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