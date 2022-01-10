Коронавирус. В Херсонской области отрицают, что у них показатели оранжевой зоны

Показатели распространения коронавируса в Херсонской области не соответствуют оранжевой зоне эпидемической опасности. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

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И.о. заммэра Херсона Роман Головня выступил с видеообращением, после того как на сайте Минздрава опубликовали таблицу, в соответствии с которой Херсонская и Сумская область отнесены к оранжевой зоне эпидопасности.

В Херсонской ОГА отметили, что информация МОЗ не соответствует действительности.

"Из-за возможной механической ошибки при внесении данных в общую базу данных фиксации случаев заболевания COVID-19, Херсон и область были автоматически отнесены к оранжевой зоне эпидопасности. В настоящее время департамент здравоохранения ХОГА выясняет все обстоятельства", – сказал Головня.

Чиновник подчеркнул, что перевод той или иной области в новую зону эпидопасности происходит с санкции Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Заседание по ситуации в Херсоне и области не проводилось", – отметил Головня.

По его информации, за минувшие сутки в Херсоне зафиксировано 10 новых случаев заболевания ковидом и две смерти от этого заболевания.

"Из 180 коек, развернутых для больных коронавирусом, заняты 40, что составляет 22,2%", – сказал и.о. заместителя мэра Херсона.

За минувшие сутки, 9 января, в Украине выявили 1969 заболевших коронавирусом, 86 инфицированных умерли, выздоровели – 3517, были госпитализированы – 1064.

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Наталия Медведева

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