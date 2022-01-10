Коронавирус. В Украине под 2000 заболевших за сутки: динамика по Киеву и областям
За прошедшие сутки, 9 января, в Украине выявили 1969 заболевших коронавирусом (днем ранее – 2810). Больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Киеве (398), Харьковской (192), Киевской (135), Львовской (130) и Одесской (113) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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За сутки в Украине умерли 86 инфицированных (днем ранее – 75), выздоровели – 3517 (2818), были госпитализированы – 1064 (840).
Было сделано 24 283 теста (27 075). Методом ПЦР – 10 332 (12 568), ИФА – 908 (2116), экспресс-тестов – 13 043 (12 391).
На утро 10 января в Украине зафиксировали 3 704 442 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 97 325 инфицированных, выздоровели – 3 514 786.
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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 398 заболевших COVID-19 за сутки (днем раньше – 437);
Винницкая область – 74 (205);
Волынская – 48 (45);
Днепропетровская – 49 (73);
Донецкая – 8 (85);
Житомирская – 43 (79);
Закарпатская – 61 (45);
Запорожская – 19 (16);
Ивано-Франковская – 77 (150);
Киевская – 135 (193);
Кировоградская – 50 (62);
Луганская – 13 (13);
Львовская – 130 (257);
Николаевская – 36 (62);
Одесская – 113 (131);
Полтавская – 109 (126);
Ровенская – 31 (55);
Сумская – 102 (117);
Тернопольская – 60 (131);
Харьковская – 192 (128);
Херсонская – 12 (29);
Хмельницкая – 14 (75);
Черкасская – 83 (78);
Черновицкая – 87 (114);
Черниговская – 25 (104).
Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
- 6 января в Украине разрешили бустерную дозу вакцины от коронавируса всем желающим. COVID-сертификаты о бустерной вакцинации должны появиться к концу января.
- В Минздраве говорят, что разрешили бустер, в том числе из-за распространения штамма омикрон. Он распространяется стремительнее других вариантов и в начале января привел к 1 млн заражений за сутки в США.
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