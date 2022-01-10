Коронавирус. В Украине под 2000 заболевших за сутки: динамика по Киеву и областям

За прошедшие сутки, 9 января, в Украине выявили 1969 заболевших коронавирусом (днем ранее – 2810). Больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Киеве (398), Харьковской (192), Киевской (135), Львовской (130) и Одесской (113) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 86 инфицированных (днем ранее – 75), выздоровели – 3517 (2818), были госпитализированы – 1064 (840).

Было сделано 24 283 теста (27 075). Методом ПЦР – 10 332 (12 568), ИФА – 908 (2116), экспресс-тестов – 13 043 (12 391).

На утро 10 января в Украине зафиксировали 3 704 442 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 97 325 инфицированных, выздоровели – 3 514 786.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 398 заболевших COVID-19 за сутки (днем раньше – 437);

Винницкая область – 74 (205);

Волынская – 48 (45);

Днепропетровская – 49 (73);

Донецкая – 8 (85);

Житомирская – 43 (79);

Закарпатская – 61 (45);

Запорожская – 19 (16);

Ивано-Франковская – 77 (150);

Киевская – 135 (193);

Кировоградская – 50 (62);

Луганская – 13 (13);

Львовская – 130 (257);

Николаевская – 36 (62);

Одесская – 113 (131);

Полтавская – 109 (126);

Ровенская – 31 (55);

Сумская – 102 (117);

Тернопольская – 60 (131);

Харьковская – 192 (128);

Херсонская – 12 (29);

Хмельницкая – 14 (75);

Черкасская – 83 (78);

Черновицкая – 87 (114);

Черниговская – 25 (104).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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