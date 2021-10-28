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Коронавирус. В желтой зоне эпидопасности остаются лишь три области

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 12:26
Коронавирус. В желтой зоне эпидопасности остаются лишь три области - Фото
Ужгород (фото - Depositphotos.com)

В желтой зоне эпидопасности по распространению коронавируса остаются лишь три области. Об этом говорится в статистике на сайте Минздрава.

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На утро 28 октября в Украине установлены такие зоны эпидопасности по COVID-19:

Желтая зона – Винницкая, Закарпатская, Кировоградская

Оранжевая зона – Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская;

Красная зона – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская.

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Коронавирус. В желтой зоне эпидопасности остаются лишь три области

В красной зоне карантина действуют наиболее жесткие ограничения, но они не распространяются на людей с зеленым COVID-сертификатом. Оранжевая зона сигнализирует о возможном переходе в красную, местные власти могут вводить дополнительные ограничения и усиливать контроль за соблюдением карантина.

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Марк Сировой
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карантин коронавирус красная зона COVID-19 желтая зона оранжевая зона
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