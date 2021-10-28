Коронавирус. В желтой зоне эпидопасности остаются лишь три области
В желтой зоне эпидопасности по распространению коронавируса остаются лишь три области. Об этом говорится в статистике на сайте Минздрава.
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На утро 28 октября в Украине установлены такие зоны эпидопасности по COVID-19:
Желтая зона – Винницкая, Закарпатская, Кировоградская
Оранжевая зона – Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская;
Красная зона – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская.
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В красной зоне карантина действуют наиболее жесткие ограничения, но они не распространяются на людей с зеленым COVID-сертификатом. Оранжевая зона сигнализирует о возможном переходе в красную, местные власти могут вводить дополнительные ограничения и усиливать контроль за соблюдением карантина.
- Сейчас красная зона карантина действует в Сумской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Ровенской областях. 30 октября красную зону введут еще в семи областях.
- Карантин красной зоны неизбежен и для Киева, говорят местные власти. Однако это будет локдаун для невакцинированных, отметили в КГГА.
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