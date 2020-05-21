Коронавирус. В Ровенской области карантин смягчать не будут

Смягчения карантина в Ровенской области 22 мая не будет. Об этом сообщил в Facebook глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
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По словам Коваля, такое решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям, в соответствии с эпидемиологической ситуацией в области.
Коваль подчеркнул, что за последние сутки в области зафиксировано 66 случаев COVID-19 (по данным Минздрава - 70), это наибольшее число с начала эпидемии.
Если в ближайшие семь дней в области будет зафиксировано не более 150 случаев заболевания коронавирусом, комиссия по ЧС пересмотрит решение, добавил Коваль.
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