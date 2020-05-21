Коронавирус. В Ровенской области карантин смягчать не будут

Заседание комиссии по ЧС Ровенской области (Фото - Віталій Коваль, Facebook)

Смягчения карантина в Ровенской области 22 мая не будет. Об этом сообщил в Facebook глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Коваля, такое решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям, в соответствии с эпидемиологической ситуацией в области.

Коваль подчеркнул, что за последние сутки в области зафиксировано 66 случаев COVID-19 (по данным Минздрава - 70), это наибольшее число с начала эпидемии.

Если в ближайшие семь дней в области будет зафиксировано не более 150 случаев заболевания коронавирусом, комиссия по ЧС пересмотрит решение, добавил Коваль.

1287 человек, из них 70 за минувшие сутки. По данным на утро 21 мая, в Ровенской области заболели COVID-19

В Украине только 13 областей готовы к ослаблению карантина, сообщили в Минздраве.

Сегодня стало известно, что в Ровенской области в доме-интернате для пожилых людей и инвалидов коронавирусной инфекцией заразились 12 человек.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE