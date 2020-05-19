Коронавирус. В центральной больнице Ровно более 30 медиков заразились COVID-19

В Ровенской центральной городской больнице у 33 медиков подтвержден диагноз коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Очаг локализован. Заведение в дальнейшем лечить пациентов с коронавирусом, а плановую помощь – согласно приказа МОЗ", – говорится в сообщении.
В ОГА отметили, прием в больнице осуществляется с соблюдением всех карантинных норм и правил, но бывают случаи, когда не всегда вовремя удается провести диагностику пациенту, поступающему в неотложном состоянии. Поэтому медики вынуждены работать оперативно, не изучая эпиданамнез, и иногда инфицируются.