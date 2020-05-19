Коронавирус. В центральной больнице Ровно более 30 медиков заразились COVID-19

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В Ровенской центральной городской больнице у 33 медиков подтвержден диагноз коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.

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"Очаг локализован. Заведение в дальнейшем лечить пациентов с коронавирусом, а плановую помощь – согласно приказа МОЗ", – говорится в сообщении.

В ОГА отметили, прием в больнице осуществляется с соблюдением всех карантинных норм и правил, но бывают случаи, когда не всегда вовремя удается провести диагностику пациенту, поступающему в неотложном состоянии. Поэтому медики вынуждены работать оперативно, не изучая эпиданамнез, и иногда инфицируются.

На 08:40 19 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 876 человек, 548 человек умерли, 5632 пациента выздоровели. За минувшие сутки зафиксировали 260 новых случаев заболевания (сутками ранее - 325), 13 человек умерли (сутками ранее - 21), выздоровели 356 пациентов (сутками ранее - 160).