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Коронавирус в Волынской области: болезнь выявили у семилетней девочки

Коронавирус в Волынской области: болезнь выявили у семилетней девочки - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
25.03.2020, 11:40

В Волынской ОГА заявили, что заболевшая коронавирусом оказалась семилетней девочки

В Волынской области новый коронавирус зафиксировали у семилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Волынской облгосадминистрации.

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В ОГА заявили, что 23 марта мама с ребенком обратились к семейному врачу. При осмотре у ребенка обнаружили температуру 37,2 и кашель, а насыщенность кислородом крови составила 98%. Ребенку провели экспресс-тесты на грипп А и В - результат отрицательный. Было принято решение провести забор для ПЦР-анализа на COVID-19 у девочки и отца. Уже к вечеру того же дня температура у девочки повысилась до 38,2 градусов. 

24 марта состояние ребенка было удовлетворительным, температура держалась на уровне 36,7 градусов. В тот же день был получен положительный результат теста на COVID-19 у девочки. 

По состояния на сейчас состояние ребенка удовлетворительное, температура - 36,6. Ребенок в госпитализации не нуждается, он наблюдается семейным врачом. 

  • По состоянию на 25 марта, в Украине зафиксированы 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 13 областях и Киеве.

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Владислав Сердюк
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