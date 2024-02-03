Криворожский район снова частично обесточен – перегружены сети

Сегодня в Кривом Роге ввели графики отключения света после очередных атак РФ, но днем энергоснабжение вернули и отменили графики

Кривой Рог на рассвете (Иллюстративный скриншот из видео @urban_kr)

Из-за перегрузки сетей Криворожский район Днепропетровской области снова частично обесточен. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

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Он отметил, что в настоящее время без света остаются некоторые районы Кривого Рога, а также пять громад – Широковская, Гречаноподовская, Карповская, Новолатовская и Зеленодольская.

"Энергетики работают, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию. Подключить дома и предприятия. Поэтому не паникуем! Наши специалисты лучшие. Справимся и с этим", – заверил Лысак.