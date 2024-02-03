Криворожский район снова частично обесточен – перегружены сети
Из-за перегрузки сетей Криворожский район Днепропетровской области снова частично обесточен. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
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Он отметил, что в настоящее время без света остаются некоторые районы Кривого Рога, а также пять громад – Широковская, Гречаноподовская, Карповская, Новолатовская и Зеленодольская.
"Энергетики работают, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию. Подключить дома и предприятия. Поэтому не паникуем! Наши специалисты лучшие. Справимся и с этим", – заверил Лысак.
- Утром 3 февраля ВСУ сообщили о девяти сбитых "шахедах" над Украиной, пять из них сбили над Днепропетровской областью. Было попадание в объект энергетики в Кривом Роге, из-за чего без света остались около 15 000 домов, без отопления – 43 000.
- В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру в Кривом Роге ввели графики отключения света.
- Днем в Кривом Роге вернули энергоснабжение для всех домов и отменили графики.