Криворізький район знову частково знеструмлено – перевантажено мережі
Кривий Ріг на світанку (Ілюстративний скриншот із відео @urban_kr)

Через перенавантаження мереж Криворізький район Дніпропетровської області знову частково знеструмлений. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що наразі без світла залишаються деякі райони Кривого Рогу, а також п'ять громад – Широківська, Гречаноподівська, Карпівська, Новолатівська та Зеленодольська.

"Енергетики працюють, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Заживити домівки та підприємства. Тому не панікуємо! Наші фахівці найкращі. Впораємося й з цим", – запевнив Лисак.

  • Зранку 3 лютого ЗСУ повідомили про збиття дев'яти "шахедів" над Україною, п'ять із них – над Дніпропетровською областю. Було влучання в об'єкт енергетики у Кривому Розі, через що без світла лишилися близько 15 000 домівок, без опалення – 43 000.
  • Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру у Кривому Розі запровадили графіки відключення світла.
  • Вдень у Кривому Розі повернули енергопостачання для всіх будинків і скасували графіки.
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