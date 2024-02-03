Криворізький район знову частково знеструмлено – перевантажено мережі
Через перенавантаження мереж Криворізький район Дніпропетровської області знову частково знеструмлений. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Він зазначив, що наразі без світла залишаються деякі райони Кривого Рогу, а також п'ять громад – Широківська, Гречаноподівська, Карпівська, Новолатівська та Зеленодольська.
"Енергетики працюють, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Заживити домівки та підприємства. Тому не панікуємо! Наші фахівці найкращі. Впораємося й з цим", – запевнив Лисак.
- Зранку 3 лютого ЗСУ повідомили про збиття дев'яти "шахедів" над Україною, п'ять із них – над Дніпропетровською областю. Було влучання в об'єкт енергетики у Кривому Розі, через що без світла лишилися близько 15 000 домівок, без опалення – 43 000.
- Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру у Кривому Розі запровадили графіки відключення світла.
- Вдень у Кривому Розі повернули енергопостачання для всіх будинків і скасували графіки.