Криворізький район знову частково знеструмлено – перевантажено мережі

Сьогодні у Кривому Розі запровадили графіки відключення світла після чергових атак РФ, але вдень енергопостачання повернули і скасували графіки

Кривий Ріг на світанку (Ілюстративний скриншот із відео @urban_kr)

Через перенавантаження мереж Криворізький район Дніпропетровської області знову частково знеструмлений. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

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Він зазначив, що наразі без світла залишаються деякі райони Кривого Рогу, а також п'ять громад – Широківська, Гречаноподівська, Карпівська, Новолатівська та Зеленодольська.

"Енергетики працюють, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Заживити домівки та підприємства. Тому не панікуємо! Наші фахівці найкращі. Впораємося й з цим", – запевнив Лисак.