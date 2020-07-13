Лесной пожар в Луганской области полностью ликвидирован – ГСЧС

В Новоайдарском районе неделю горел лес и сухая трава

Сегодня, 13 июля, спасательные службы потушили лесной пожар в Луганской области. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что пожар лесного массива и сухой травы, который начался 6 июля на территории Новоайдарского района, ликвидирован сегодня в 17:20.

7 июля сообщалось, что в Новоайдарском районе Луганской области горят леса.

7 июля сообщалось, что в Новоайдарском районе Луганской области леса. По уточненным данным, погибли пять человек , 34 - госпитализированы, из них 15 детей, три человека - на больничном, 34 оказана медицинская помощь амбулаторно. Всего за медицинской помощью обратился 71 человек.

По уточненным данным, , 34 - госпитализированы, из них 15 детей, три человека - на больничном, 34 оказана медицинская помощь амбулаторно. Всего за медицинской помощью обратился 71 человек. 8 июля президент Владимир Зеленский сообщил , что каждой семье, которая потеряла дом в результате лесных пожаров в Луганской области, будет выделено 300 000 грн.

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Наталия Медведева

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