Лесной пожар в Луганской области полностью ликвидирован – ГСЧС
13.07.2020, 18:30
Фото: ГСЧС
В Новоайдарском районе неделю горел лес и сухая трава
Сегодня, 13 июля, спасательные службы потушили лесной пожар в Луганской области. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС.
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Отмечается, что пожар лесного массива и сухой травы, который начался 6 июля на территории Новоайдарского района, ликвидирован сегодня в 17:20.
- 7 июля сообщалось, что в Новоайдарском районе Луганской области горят леса.
- По уточненным данным, погибли пять человек, 34 - госпитализированы, из них 15 детей, три человека - на больничном, 34 оказана медицинская помощь амбулаторно. Всего за медицинской помощью обратился 71 человек.
- 8 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что каждой семье, которая потеряла дом в результате лесных пожаров в Луганской области, будет выделено 300 000 грн.
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