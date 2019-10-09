Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Минкульт об увольнении Ройтбурда: Не было оснований

Минкульт об увольнении Ройтбурда: Не было оснований - Фото
Александр Ройтбурд (фото - dumskaya.net)
09.10.2019, 17:51

В ведомстве полагают, что суд может признать увольнение незаконным

В Министерстве культуры, молодежи и спорта заявляют, что решение Одесского облсовета об увольнении художника Александра Ройтбурда с должности директора местного художественного музея было принято безосновательно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информполитики по итогам анализа решения депутатов.

Таким образом, считают в Минкульте, решение облсовета можно успешно обжаловать в суде, признав его незаконным. Чиновники отметили, что намерены следить за ходом этого дела.

Читайте также: От Зеленского требуют восстановить Ройтбурда: появилась петиция

Напишите нам
Александр Ройтбурд музей одесса Минкульт
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 