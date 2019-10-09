Минкульт об увольнении Ройтбурда: Не было оснований

Александр Ройтбурд (фото - dumskaya.net)

В Министерстве культуры, молодежи и спорта заявляют, что решение Одесского облсовета об увольнении художника Александра Ройтбурда с должности директора местного художественного музея было принято безосновательно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информполитики по итогам анализа решения депутатов.

Таким образом, считают в Минкульте, решение облсовета можно успешно обжаловать в суде, признав его незаконным. Чиновники отметили, что намерены следить за ходом этого дела.

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