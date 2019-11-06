На трассе Львов-Луцк произошло ДТП: погибли три человека - фото

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На трассе Львов-Луцк произошло ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Предварительно установлено, что столкнулись Skoda Rapid, которой управлял 32-летний житель Луцка и Citroen Crosser, за рулем которого находился 30-летний житель одного из сел Львовской области.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров Skoda скончались на месте происшествия. Водитель Citroen госпитализирован с телесными повреждениями.

30 октября в результате дорожной аварии в Кропивницком пострадали полицейские.

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