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На трассе Львов-Луцк произошло ДТП: погибли три человека - фото

На трассе Львов-Луцк произошло ДТП: погибли три человека - фото - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
06.11.2019, 10:14

По данным полиции, авария произошла 5 ноября вечером во Львовской области

На трассе Львов-Луцк произошло ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

Предварительно установлено, что столкнулись Skoda Rapid, которой управлял 32-летний житель Луцка и Citroen Crosser, за рулем которого находился 30-летний житель одного из сел Львовской области. 

В результате ДТП водитель и двое пассажиров Skoda скончались на месте происшествия. Водитель Citroen госпитализирован с телесными повреждениями.

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дтп трасса Львов-Луцк
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