На Волыни произошла вспышка COVID-19 на птицефабрике: заболели почти 50 человек

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

На Владимир-Волынской птицефабрике зафиксировали вспышку коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в мэрии города и главный санитарный врач Волынской области Натаья Янко, передает Суспільне.

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Коронавирус подтвердили у 48 человек, хотя еще вчера таких было 21. Большинство заболевших работают в цехе полуфабрикатов.

По словам заммэра города Ярослава Матвийчука, всего на фабрике трудятся около 1300 человек.

"Вчера мы обратились к замглавы ОГА Щербак Татьяне о принятии мер к этому предприятию. Нам пообещали во внеплановом режиме сделать все ПЦР исследования именно по нашему городу, чтобы оперативно отработать всех контактных лиц, чтобы они были на самоизоляции", - сказал чиновник.

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Главный областной санврач также сообщила, что на предприятии продолжаются противоэпидемические мероприятия, а если инфекция продолжит распространяться, то его работу могут приостановить. Также она добавила, что вспышки коронавируса сейчас фиксируют и на других предприятиях, в частности в Ковеле и Луцке.

4 июня во Владимир-Волынском районе отменили ослабления карантина из-за высоких показателей заболеваемости.

На утро 10 июня в Волынской области зафиксировали 1214 случаев заболевания COVID-19. Умерли 37 больных, 310 пациентов выздоровели, говорится в данных системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны.

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