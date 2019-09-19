Нападение на прокурора в Донбассе: подробности - фото

Фото: dobronews.city

Прокурору Доброполья Артему Величко после скандального судебного заседания, где он ходатайствовал за освобождение боевика террористической организации ДНР от ответственности, пробили колеса его автомобиля. Об этом сообщает Dobronews.city.

На открытом заседании суда по делу Александра Игнатишина, который был причастен к разведывательной группе боевиков под позывным "Ашот", присутствовали представители ветеранских организаций Доброполья и Покровска.

По данным издания, они были негативно настроены к действиям прокурора.

Фото: dobronews.city

Из-за возгласов и реплик из зала судья несколько раз останавливала заседание.

Суд по делу Игнатишина перенесли.