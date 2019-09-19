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Нападение на прокурора в Донбассе: подробности - фото

Нападение на прокурора в Донбассе: подробности - фото - Фото
Фото: dobronews.city
19.09.2019, 11:55

На судебном заседании прокурор ходатайствовал за освобождение боевика

Прокурору Доброполья Артему Величко после скандального судебного заседания, где он ходатайствовал за освобождение боевика террористической организации ДНР от ответственности, пробили колеса его автомобиля. Об этом сообщает Dobronews.city.

На открытом заседании суда по делу Александра Игнатишина, который был причастен к разведывательной группе боевиков под позывным "Ашот", присутствовали представители ветеранских организаций Доброполья и Покровска.

По данным издания, они были негативно настроены к действиям прокурора.

Фото: dobronews.city

Из-за возгласов и реплик из зала судья несколько раз останавливала заседание.

Суд по делу Игнатишина перенесли.

  • Ранее сообщалось, что в Донецкой области начато уголовное производство по факту нападения неизвестных на Величко.
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нападение прокурор боевик Доброполье Артем Величко
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