Нардеп Мазурашу опроверг информацию о похищении собаки возле отеля

Депутат назвал смонтированным видео, на котором он с женой якобы кладет собаку в багажник автомобиля

Георгий Мазурашу (Фото: Facebook-аккаунт депутата)

Депутат Верховной Рады из Черновицкой области Георгий Мазурашу отрицает, что вместе с женой похитил собаку возле гостиницы. Соответствующий комментарий нардеп дал Суспильному.

В черновицких пабликах распространилось видео, где народный депутат с женой на территории отеля якобы воруют собаку породы джек-рассел-терьер.

По данным Telegram-канала Хорошие Черновцы, инцидент произошел в селе Городилец Волынской области еще 1 октября. Автор сообщения утверждает, что владелец собаки обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Мазурашу опроверг, что они с женой похитили собаку, и назвал видео смонтированным. По словам нардепа, жена положила в багажник не собаку, а обувь, после того, как переобулась.

"И обратите внимание на "скачок" на видео – это как раз момент, когда та собака, которая неизвестно чего крутилась возле авто, отбежала в сторону. Странным образом этого момента не было", – сказал депутат.

Нардеп добавил, что собака якобы уже вернулась домой, а узнал он об этом от полиции.