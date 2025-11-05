Нардеп Мазурашу спростував інформацію про викрадення собаки біля готелю

Депутат назвав змонтованим відео, на якому він із дружиною нібито кладе собаку до багажника автівки

Георгій Мазурашу (Фото: Facebook-акаунт депутата)

Депутат Верховної Ради з Чернівецької області Георгій Мазурашу заперечив, що разом із дружиною викрав собаку поблизу готелю. Відповідний коментар нардеп дав Суспільному.

У чернівецьких пабліках поширилося відео, де народний депутат із дружиною на території готелю нібито крадуть собаку породи джек-рассел-терʼєр.

За даними Telegram-каналу Хороші Чернівці, інцидент стався у селі Городилець Волинської області ще 1 жовтня. Автор допису стверджує, що власник собаки звернувся із заявою у правоохоронні органи.

Мазурашу заперечив, що вони з дружиною викрали собаку, й назвав відео змонтованим. За словами нардепа, дружина поклала у багажник не собаку, а взуття, після того, як перевзулась.

"І зверніть увагу на "скачок" на відео – це якраз момент, коли той собака, який не знати чого крутився біля авто, відбіг у бік. Дивним чином цього моменту не було", – сказав депутат.

Нардеп додав, що собака нібито вже повернувся додому, а дізнався він про це від поліції.