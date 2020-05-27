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Нарушил карантин. Священника УПЦ МП оштрафовали на 34 000 грн

Нарушил карантин. Священника УПЦ МП оштрафовали на 34 000 грн - Фото
Иллюстративное фото - pixabay.com
27.05.2020, 16:47

Священник храма УПЦ МП из Ивано-Франковска провел службу без маски. Его оштрафовали за нарушение коронавирусного карантина.

Священника храма Преображения Господнецго УПЦ МП в Ивано-Франковске оштрафовали на 34 000 гривень за нарушение правил коронавирусного карантина. Об этом говорится в решении Ивано-Франковского горсуда.

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Отмечается, что 21 мая священник провел службу для около 20 человек. Он и примерно половина участников мероприятия были без масок.

В письменных объяснениях священник сказал, что внутри храма находились шесть–восемь человек, остальные - были на улице. Он подтвердил, что знал о том, что в храме необходимо обеспечивать соблюдение карантина, и признал вину.

На судебное заседание священник не явился. Звонки и сообщения о дате рассмотрения дела – проигнорировал.

Суд признал священника виновным в нарушении коронавирусного карантина и назначил штраф в размере 34 000 гривень. Помимо того, служитель УПЦ МП должен будет оплатить судебный сбор в размере 420 гривень.

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Марк Сировой
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упц мп штраф священник ивано-франковск карантин коронавирус
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