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Названа причина отравления полсотни школьников в Одессе

Названа причина отравления полсотни школьников в Одессе - Фото
Одесская школа №11, где отравились дети (Фото: Думская)
26.09.2019, 16:37

Более полусотни детей обратились в больницу после обеда в школьной столовой

В одесском городском совете назвали вероятную причину массового отравления школьников, которое произошло ранее в одной из школ города. Об этом сообщила директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич, пишет Думская.

По ее словам, отравление более полусотни детей могло произойти из-за нарушения процесса приготовления пищи. Проверка пищеблока, сотрудников и продуктов не выявила возбудителей опасной болезни.

"Оказалось, что возбудитель находился в той пище, которую дети получили конкретно в тот день. Возможно, причиной стала недостаточная термическая обработка – не дожарили блюдо. Иных вариантов нет, так как сотрудники пищеблока здоровы, сам пищеблок чист и безопасен, а продукты были свежими, пища приготовлена сегодня, то есть в тот же день", - заявила чиновница.

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Она добавила, что договор с подрядной организацией, осуществляющей питание детей, был расторгнут из-за нарушений самого договора. Причина - наличие просроченных проуктов в пищеблоке. "У нас нет доказательств, что их использовали для приготовления пищи, но суть в другом – их там вообще не должно быть", - пояснила Елена Буйневич.

Сообщается, что в настоящее время в пищеблоке пищу не готовят, в школе ждут еще одну проверку, которая должна подтвердить возможность использования пищеблока новой подрядной организацией, которая будет кормить детей.

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