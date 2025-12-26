Новая российская атака: в Одессе горит объект инфраструктуры, часть Измаила без света
В ночь на 26 декабря россияне снова атаковали Одессу и область, в результате чего в областном центре произошло возгорание, а также нет света в части Измаила. Об этом сообщили глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и мэр Измаила Андрей Абрамченко.
В Одессе поражен объект инфраструктуры – в результате попадания беспилотника произошло возгорание. Продолжаются работы по ликвидации последствий, обошлось без жертв и пострадавших.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в домах одесситов.
Также Лысак сообщил, что на побережье проводятся работы по локализации и ликвидации загрязнения, возникшего из-за утечки масла после обстрелов РФ.
В Измаиле после очередной вражеской атаки часть города осталась без света, энергетики работают над восстановлением.
Критическая инфраструктура города подключена от генераторов, по разным адресам работают пункты несокрушимости. Школы 26 декабря будут работать дистанционно.
Тепло и отопление в городе есть.
- Россия регулярно атакует энергетическую и портовую инфраструктуру Одессы и области. В ночь на 22 декабря оккупанты ударили по крупнейшему порту Украины, расположенному севернее Одессы. Загорелись 30 емкостей с мукой и маслом.
- Из-за российских атак в Одессе в районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружены масляные пятна, а также погибшие птицы.
- В ночь на 25 декабря Россия снова ударила по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области, в результате чего один человек погиб, еще четверо получили ранения. Пострадали активы компании Kernel – крупнейшего производителя и экспортера подсолнечного масла в Украине.
- 25 декабря в Одессе из-за российских атак на энергетику ввели вынужденные аварийные отключения.
