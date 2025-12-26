Новая российская атака: в Одессе горит объект инфраструктуры, часть Измаила без света

Оккупанты снова направили ударные дроны на Одессу и область

Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 26 декабря россияне снова атаковали Одессу и область, в результате чего в областном центре произошло возгорание, а также нет света в части Измаила. Об этом сообщили глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и мэр Измаила Андрей Абрамченко.

В Одессе поражен объект инфраструктуры – в результате попадания беспилотника произошло возгорание. Продолжаются работы по ликвидации последствий, обошлось без жертв и пострадавших.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в домах одесситов.

Также Лысак сообщил, что на побережье проводятся работы по локализации и ликвидации загрязнения, возникшего из-за утечки масла после обстрелов РФ.

В Измаиле после очередной вражеской атаки часть города осталась без света, энергетики работают над восстановлением.

Критическая инфраструктура города подключена от генераторов, по разным адресам работают пункты несокрушимости. Школы 26 декабря будут работать дистанционно.

Тепло и отопление в городе есть.