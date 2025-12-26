Нова російська атака: в Одесі горить об'єкт інфраструктури, частина Ізмаїла без світла
У ніч проти 26 грудня росіяни знову атакували Одесу й область, внаслідок чого в обласному центрі сталося займання, а також немає світла у частині Ізмаїла. Про це повідомили очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак і мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.
В Одесі уражено об'єкт інфраструктури – внаслідок влучання безпілотника сталося загоряння. Тривають роботи з ліквідації наслідків, минулося без жертв і постраждалих.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання в домівках одеситів.
Також Лисак повідомив, що на узбережжі проводяться роботи з локалізації та ліквідації забруднення, що виникло через витік олії після обстрілів РФ.
В Ізмаїлі після чергової ворожої атаки частина міста залишилась без світла, енергетики працюють над відновленням.
Критична інфраструктура міста заживлена від генераторів, за різними адресами працюють пункти незламності. Школи 26 грудня працюватимуть дистанційно.
Тепло й опалення у місті є.
- Росія регулярно атакує енергетичну і портову інфраструктуру Одеси й області. У ніч проти 22 грудня окупанти вдарили по найбільшому порту України, що розташований північніше Одеси. Загорілися 30 ємностей з борошном і олією.
- Через російські атаки в Одесі у районі пляжів "Дельфін" та "Ланжерон" виявлено олійні плями, а також загиблих птахів.
- У ніч проти 25 грудня Росія знову вдарила по портовій та промисловій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Постраждали активи компанії Kernel – найбільшого виробника й експортера соняшникової олії в Україні.
- 25 грудня в Одесі через російські атаки на енергетику запровадили вимушені аварійні відключення.
