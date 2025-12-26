Нова російська атака: в Одесі горить об'єкт інфраструктури, частина Ізмаїла без світла

Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 26 грудня росіяни знову атакували Одесу й область, внаслідок чого в обласному центрі сталося займання, а також немає світла у частині Ізмаїла. Про це повідомили очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак і мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

В Одесі уражено об'єкт інфраструктури – внаслідок влучання безпілотника сталося загоряння. Тривають роботи з ліквідації наслідків, минулося без жертв і постраждалих.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання в домівках одеситів.

Також Лисак повідомив, що на узбережжі проводяться роботи з локалізації та ліквідації забруднення, що виникло через витік олії після обстрілів РФ.

В Ізмаїлі після чергової ворожої атаки частина міста залишилась без світла, енергетики працюють над відновленням.

Критична інфраструктура міста заживлена від генераторів, за різними адресами працюють пункти незламності. Школи 26 грудня працюватимуть дистанційно.

Тепло й опалення у місті є.