Оккупанты за сутки обстреляли 70 жилых домов в Луганской области. Есть погибшие – Гайдай

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли 70 жилых домов в Луганской области. Есть двое погибших, среди них 11-летний ребенок, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

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Уточняется, что в результате обстрелов армии РФ разрушены 28 домов в Новодружеске, 5 – в Северодонецке, 3 – в Золотом, 4 – в Нырково, по 3 – в Николаевке и Екатериновке, 2 дома – в Горском.

По информации Гайдая, вчера в больнице умерла 11-летняя девочка, которая 7 мая попала под артиллерийский обстрел в городе Приволье и попала в больницу в Днепре с минно-взрывной травмой.

Кроме того, вчера также погибла жительница Лисичанска, в квартиру которой вечером попал снаряд оккупантов.

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Наталия Фреик

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