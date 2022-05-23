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Оккупанты за сутки обстреляли 70 жилых домов в Луганской области. Есть погибшие – Гайдай

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23.05.2022, 09:08
Оккупанты за сутки обстреляли 70 жилых домов в Луганской области. Есть погибшие – Гайдай - Фото
Обстрел по Луганской области (Фото: глава ОВА)

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли 70 жилых домов в Луганской области. Есть двое погибших, среди них 11-летний ребенок, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

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Уточняется, что в результате обстрелов армии РФ разрушены 28 домов в Новодружеске, 5 – в Северодонецке, 3 – в Золотом, 4 – в Нырково, по 3 – в Николаевке и Екатериновке, 2 дома – в Горском.

По информации Гайдая, вчера в больнице умерла 11-летняя девочка, которая  7 мая попала под артиллерийский обстрел в городе Приволье и попала в больницу в Днепре с минно-взрывной травмой.

Кроме того, вчера также погибла жительница Лисичанска, в квартиру которой вечером попал снаряд оккупантов.

Читайте также: "Лезут как тараканы". Гайдай рассказал, откуда россияне собирают силы в Луганскую область

Наталия Фреик
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