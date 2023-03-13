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Омбудсмен рассказал, кто во время военного положения имеет право вручить повестку и где

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 11:03
Омбудсмен рассказал, кто во время военного положения имеет право вручить повестку и где - Фото
Дмитрий Лубинец (Фото: Ukrinform)
Место выдачи повесток никак не регламентировано законодательством. Это может быть улица, кафе, блокпост или работа. Об этом в Telegram написал омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Как отмечает Лубинец, повестки имеют право вручать органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в частности, учебных заведений, управители многоквартирных домов, а также должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки.

Фото: Дмитро Лубінець (Telegram)

По его словам, место выдачи повесток никак не регламентировано законодательством. Это может быть работа, улица, кафе или блокпост.

Фото: Дмитро Лубінець (Telegram)

Он добавил, что украинцы имеют право проверить личность, выдавшую повестку. Для этого, прежде чем принимать повестку, следует внимательно просмотреть как удостоверение, так и повестку, проверив правильность заполнения документов.

Фото: Дмитро Лубінець (Telegram)

По его словам, выдача повесток от территориальных центров комплектования и соцподдержки во время военного положения должна происходить в соответствии с законодательством, не нарушая права и свободы граждан, обеспечивая их защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь и неприкосновенность.

  • 30 января 2023 года командование ВСУ разъяснило, что делать, если человек имеет бронь, а ему вручили повестку.
  • 3 февраля полковник Сергей Калугин сказал, что выдача повесток в общественных местах не противоречит украинскому законодательству.

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Мілана Головань
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