Омбудсмен рассказал, кто во время военного положения имеет право вручить повестку и где
По его словам, место выдачи повесток никак не регламентировано законодательством. Это может быть работа, улица, кафе или блокпост.
Он добавил, что украинцы имеют право проверить личность, выдавшую повестку. Для этого, прежде чем принимать повестку, следует внимательно просмотреть как удостоверение, так и повестку, проверив правильность заполнения документов.
По его словам, выдача повесток от территориальных центров комплектования и соцподдержки во время военного положения должна происходить в соответствии с законодательством, не нарушая права и свободы граждан, обеспечивая их защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь и неприкосновенность.
- 30 января 2023 года командование ВСУ разъяснило, что делать, если человек имеет бронь, а ему вручили повестку.
- 3 февраля полковник Сергей Калугин сказал, что выдача повесток в общественных местах не противоречит украинскому законодательству.
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