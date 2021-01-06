Опасность лавин. В Карпатах объявили штормовое предупреждение

В Карпатах объявили штормовое предупреждение, в Инвано-Франковской и Закарпатской областях в ближайшие дни будет снеголавинная опасность. Об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Укргидрометцентра.

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Шторомвое предупреждение объявлено в связи с ухудшением погодных условий, пишут в отделе. Ожидается сильный ветер (порывы до 20 м/с, на высокогорье – до 27 м/с), снег и мокрый снег, местами – метели).

7-8 января на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность, предупреждают в отделе. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин.В Укргидрометцентре настойчиво рекомендуют воздержаться от походов в горы в эти дни.

Также 7-8 января ожидается умеренная снеголавинная опасность на высокогорье Закарпатья.

Сегодня же, 6 января, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность, а Закарпатской – низкая.

29 декабря на популярный маршрут в Карпатах обрушился шторм, спасатели не могли даже сделать фото.

Марк Сировой

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