COVID-19. В Ровенской области ослабили карантин: что разрешили

По данным Ровенской облгосадминистрации, эпидемиологическая ситуация позволяет открыть детские сады в пяти районах региона

В Ровенской области смягчают карантин в связи с улучшением эпидемиологической ситуации: разрешили работать учреждениям физкультуры, спортзалам, фитнес-центрам, творческим студиям и открытым площадкам музеев. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.

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Что касается детсадов, то эпидемиологическая ситуация позволяет их открыть пока в пяти районах области - Демидовском, Радивиловском, Корецком, Дубровицком и Дубенском, кроме города Дубно.

Главный областной санврач Роман Сафонов отметил, что самая высокая заболеваемость COVID-19 сейчас наблюдается в Вараш, Дубно, Ровно, Ровенском, Рокитновском, Здолбуновском, Гощанском и Березнивском районах.

"Всего в области выявление случаев инфицирования COVID-19 составляет 15,3%, динамика роста случаев инфицирования - на уровне минус 25%, загруженность коек составляет - 33,6%. Это позволяет несколько ослабить ограничительные меры", - уточнил он.

Обязательным условием открытия заведений - это строгое соблюдение противоэпидемических мероприятий.

"Наши эпидемиологи констатируют снижение заболеваемости. Поэтому сегодня мы говорим об открытии творческих студий и кружков для детей в области. Для подготовки к соревнованиям - такие же условия", - сказал глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

По данным на 7 июля, за сутки заболели в области 38 человек, всего с начала эпидемии - 4228.

Киеву и Львовской области Минздрав разрешил ослабить карантин. В столице разрешили работать ресторанам и кинотеатрам после 22:00, а во Львовской области - открыть гостиницы, заведения общественного питания, спортзалы и фитнес-центры. 6 июля

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Арина Толина

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