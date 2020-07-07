Коронавирус. В Киеве и двух областях больше всего заболевших за сутки - карта
В Украине зафиксировали более 50 000 заболевших коронавирусом. Больше всего больных COVID-19 выявлено во Львовской области и Киеве
За последние сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью зафиксировали во Львовской (144 новых случаев) и Закарпатской (83) областях, а также в Киеве (63). Ни одного нового заболевшего COVID-19 не было в Херсонской, Сумской, Николаевской, Черниговской и Хмельницкой областях, передает пресс-служба Минздрава.
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За все время эпидемии больше всего больных с коронавирусом выявили во Львовской области (более 6000 случаев), Киеве (более 5700) и Черновицкой области (более 5000). Также более 4000 диагнозов COVID-19 поставили в Ровенской области, а в Закарпатской – более 3000. Еще в пяти областях зафиксировали более 2000 заболевших.
Меньше всего инфицированных – в Херсонской и Луганской областях. При этом отсутствуют данные с временно оккупированных Россией и ее наемниками Крыма, Севастополя и части территорий Донбасса.
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Развитие эпидемии коронавируса в Киеве и регионах Украины:
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Львовская область - 6445 заболевших (144 за сутки);
Киев - 5665 (63);
Черновицкая - 5032 (14);
Ровенская - 4228 (38);
Закарпатская - 3458 (83);
Киевская - 2809 (20);
Волынская - 2788 (36);
Ивано-Франковская - 2744 (44);
Харьковская - 2416 (45);
Тернопольская - 2108 (7);
Винницкая - 1979 (12);
Одесская - 1919 (36);
Житомирская - 1469 (1);
Днепропетровская - 1116 (1);
Хмельницкая - 842 (0);
Донецкая - 686 (5);
Черкасская - 678 (8);
Кировоградская - 663 (4);
Запорожская - 598 (1);
Черниговская - 576 (0);
Николаевская - 461 (0);
Полтавская - 325 (1);
Сумская - 321 (0);
Херсонская - 196 (0);
Луганская - 85 (1).
Всего за время эпидемии в Украине зарегистрировали 49 607 заболевших COVID-19, 1283 умерших и 22 193 выздоровевших. За последние сутки выявлено 564 новых пациента.
- Вчера Киеву и Львовской области Минздрав разрешил ослабить карантин. В столице разрешили работать ресторанам и кинотеатрам после 22:00, а во Львовской области - открыть гостиницы, заведения общественного питания, спортзалы и фитнес-центры.
- При этом Минздрав не позволяет ослабить ограничения в восьми областях с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
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Карта - СНБО
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