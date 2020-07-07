Коронавирус. В Киеве и двух областях больше всего заболевших за сутки - карта

В Украине зафиксировали более 50 000 заболевших коронавирусом. Больше всего больных COVID-19 выявлено во Львовской области и Киеве

За последние сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью зафиксировали во Львовской (144 новых случаев) и Закарпатской (83) областях, а также в Киеве (63). Ни одного нового заболевшего COVID-19 не было в Херсонской, Сумской, Николаевской, Черниговской и Хмельницкой областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За все время эпидемии больше всего больных с коронавирусом выявили во Львовской области (более 6000 случаев), Киеве (более 5700) и Черновицкой области (более 5000). Также более 4000 диагнозов COVID-19 поставили в Ровенской области, а в Закарпатской – более 3000. Еще в пяти областях зафиксировали более 2000 заболевших.

Меньше всего инфицированных – в Херсонской и Луганской областях. При этом отсутствуют данные с временно оккупированных Россией и ее наемниками Крыма, Севастополя и части территорий Донбасса.

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Развитие эпидемии коронавируса в Киеве и регионах Украины:

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Львовская область - 6445 заболевших (144 за сутки);

Киев - 5665 (63);

Черновицкая - 5032 (14);

Ровенская - 4228 (38);

Закарпатская - 3458 (83);

Киевская - 2809 (20);

Волынская - 2788 (36);

Ивано-Франковская - 2744 (44);

Харьковская - 2416 (45);

Тернопольская - 2108 (7);

Винницкая - 1979 (12);

Одесская - 1919 (36);

Житомирская - 1469 (1);

Днепропетровская - 1116 (1);

Хмельницкая - 842 (0);

Донецкая - 686 (5);

Черкасская - 678 (8);

Кировоградская - 663 (4);

Запорожская - 598 (1);

Черниговская - 576 (0);

Николаевская - 461 (0);

Полтавская - 325 (1);

Сумская - 321 (0);

Херсонская - 196 (0);

Луганская - 85 (1).

Всего за время эпидемии в Украине зарегистрировали 49 607 заболевших COVID-19, 1283 умерших и 22 193 выздоровевших. За последние сутки выявлено 564 новых пациента.

Вчера Киеву и Львовской области Минздрав разрешил ослабить карантин. В столице разрешили работать ресторанам и кинотеатрам после 22:00, а во Львовской области - открыть гостиницы, заведения общественного питания, спортзалы и фитнес-центры.

При этом Минздрав не позволяет ослабить ограничения в восьми областях с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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Карта - СНБО

Марк Сировой

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