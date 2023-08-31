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Открыто производство о посягательстве на жизнь патрульных в Днепре: это до 15 лет тюрьмы

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 15:42
Открыто производство о посягательстве на жизнь патрульных в Днепре: это до 15 лет тюрьмы - Фото
Фото: Офис генпрокурора

В Днепре возбуждено уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных, сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области. В то же время суд сегодня избирает меру пресечения патрульному, который смертельно ранил из огнестрельного оружия гражданского мужчину, передает корреспондентка в эфире телемарафона.

Полиция сообщила, что в единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 15 лет.

"Обстоятельства совершенного 29 августа правонарушения в отношении патрульных полицейских будут установлены следственным путем", – говорится в сообщении.

В эфире телемарафона корреспондентка рассказала, что Кировский райсуд Днепра сегодня будет избирать меру пресечения патрульному.

Также, по ее словам, сегодня в Петриковке похоронили мужчину, погибшего в результате инцидента в Днепре.

  • 29 августа около 18:30 в Днепре произошла стрельба и убийство. Патрульный смертельно ранил мужчину, который ехал в Jaguar и был остановлен полицией, после чего начались стычки.
  • Предварительно, по данным правоохранителей, за рулем была женщина, но сейчас проверяется информация о том, что за рулем был мужчина, что зафиксировано и на видеозаписях.
  • 30 августа полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных.

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Оксана Житнюк
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