Открыто производство о посягательстве на жизнь патрульных в Днепре: это до 15 лет тюрьмы

В Днепре возбуждено уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных, сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области. В то же время суд сегодня избирает меру пресечения патрульному, который смертельно ранил из огнестрельного оружия гражданского мужчину, передает корреспондентка в эфире телемарафона.

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Полиция сообщила, что в единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 15 лет.

"Обстоятельства совершенного 29 августа правонарушения в отношении патрульных полицейских будут установлены следственным путем", – говорится в сообщении.

В эфире телемарафона корреспондентка рассказала, что Кировский райсуд Днепра сегодня будет избирать меру пресечения патрульному.

Также, по ее словам, сегодня в Петриковке похоронили мужчину, погибшего в результате инцидента в Днепре.

29 августа около 18:30 в Днепре произошла стрельба и убийство. Патрульный смертельно ранил мужчину, который ехал в Jaguar и был остановлен полицией, после чего начались стычки.

Предварительно, по данным правоохранителей, за рулем была женщина, но сейчас проверяется информация о том, что за рулем был мужчина, что зафиксировано и на видеозаписях.

30 августа полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных.

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