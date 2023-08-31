Відкрито провадження про посягання на життя патрульних у Дніпрі: це до 15 років тюрми

У Дніпрі відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних, повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області. Водночас сьогодні суд обирає запобіжний захід патрульному, який смертельно поранив з вогнепальної зброї цивільного чоловіка, передає кореспондентка в ефірі телемарафону.

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Поліція повідомила, що до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від дев’яти до 15 років.

"Обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських будуть встановлені слідчим шляхом", – йдеться в повідомленні.

В ефірі телемарафону кореспондентка розповіла, що Кіровський райсуд Дніпра сьогодні буде обирати запобіжний захід патрульному.

Також, за її словами, сьогодні у Петриківці поховали чоловіка, який загинув у результаті інциденту в Дніпрі.

29 серпня близько 18:30 у Дніпрі сталася стрілянина та вбивство. Патрульний смертельно поранив чоловіка, який їхав у Jaguar і був зупинений поліцією, після чого почалися сутички.

Попередньо, за даними правоохоронців, за кермом була жінка, але зараз перевіряється інформація про те, що за кермом був чоловік, що зафіксовано й на відеозаписах.

30 серпня поліція оприлюднила відео з бодикамер патрульних.

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