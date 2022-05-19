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"Отвлекают внимание". В МВД объяснили, почему оккупанты обстреливают пограничные области

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 12:47
Ростислав Смирнов (Фото: скриншот)

Оккупанты увеличивают обстрелы пограничных территорий, в том числе Сумской области, чтобы отвлечь внимание украинских военных на еще одно направление и ослабить контрнаступление на других. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Ростислав Смирнов в эфире общенационального телемарафона. 

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"Они сейчас это делают именно для того, чтобы мы отвлекали наши силы и внимание именно на это направление", – уточнил Смирнов.

По его словам, на стратегическом уровне ВСУ начинают идти в контрнаступление на нескольких направлениях, чтобы оно не продвигалось, оккупанты "отвлекают" войска ВСУ.

В Министерстве заверяют что угроз ввода вновь войск с территории РФ нет, но военные готовы к любым планам оккупантов.

"У нас есть варианты на разные варианты врага. Мы там сейчас окапываемся, делаем все для того, чтобы оборона этой границы была в безопасности", – отметил он.

Советник министра добавил, что сейчас на Сумском направлении есть отряды пограничников, спецотряды и территориальная оборона, а также воинские части, которые готовы к любым сценариям.


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Наталия Фреик
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