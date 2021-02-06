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Поезда с юга сегодня идут с задержкой. Под Днепром сошли с рельсов восемь вагонов: фото

06.02.2021, 13:30
Поезда с юга сегодня идут с задержкой. Под Днепром сошли с рельсов восемь вагонов: фото - Фото
Всего сошло с рельсов восемь вагонов (фото - Facebook ГСЧС)

Сегодня ночью на железнодорожном отрезке между Кривым Рогом и Нижнеднепровском возле станции Воскобойня сошла с рельсов часть грузового состава – восемь вагонов. Был поврежден сам путь и электроопора, а также возникла задержка движения в этом и обратном направлении, сообщает пресс-служба местного ГСЧС.

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Спасателям удалось восстановить электроснабжение и нормальное движение по первому пути только к утру, завалы вокруг еще продолжают разбирать.

В Укрзализныце заявили, что уже расследуют причины аварии и предупредили, что пассажирские поезда, следующие с южных направлений, пока идут с опозданием.

В частности, отправились с опозданием поезда Бердянск – Киев (№ 116), Запорожье – Киев (№ 38), Киев – Новоалексеевка (№ 12) и Одесса – Константиновка (№ 92).

По информации УЗ, семь из восьми пострадавших вагонов принадлежали частным компаниям.

Читайте также: В Черниговской области сгорел локомотив электрички

Дарья Мостовая
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железная дорога авария ГСЧС вагон поезд укрзализныця воскобойня
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