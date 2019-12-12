Пожар в Одессе: ученые лишились ценных коллекций и библиотеки

Фото: Думская

доме Асвадурова в Одессе, где, в частности, находились подразделения Института морской биологии НАНУ, ученые лишились ценных коллекций и уникальной библиотеки. Об этом сообщает Думская В результате пожара в старинномв Одессе, где, в частности, находились

Члены комиссии НАНУ, прибывшие в Одессу, для расследования причин пожара, рассказали, что " научные потери колоссальны". В огне погибли практически все отчеты о научных работах и изысканиях, начиная с 1965 года, хотя значительная часть их оцифрована, и информацию сотрудники хранили на домашних компьютерах. Кроме того, погибли ценнейшие коллекции, а также уникальная библиотека.

Вместе с тем пожар не затронул отдел кадров и бухгалтерию, что позволит без задержек выплачивать сотрудникам зарплаты, а также уцелела значительная часть оптики, микроскопов, морозильных камер, живых культур.