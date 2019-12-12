Пожар в Одессе: ученые лишились ценных коллекций и библиотеки

В результате пожара в старинном доме Асвадурова
в Одессе, где, в частности, находились подразделения Института морской биологии НАНУ, ученые лишились ценных коллекций и уникальной библиотеки. Об этом сообщает Думская.
Члены комиссии НАНУ, прибывшие в Одессу, для расследования причин пожара, рассказали, что "научные потери колоссальны". В огне погибли практически все отчеты о научных работах и изысканиях, начиная с 1965 года, хотя значительная часть их оцифрована, и информацию сотрудники хранили на домашних компьютерах. Кроме того, погибли ценнейшие коллекции, а также уникальная библиотека.
Вместе с тем пожар не затронул отдел кадров и бухгалтерию, что позволит без задержек выплачивать сотрудникам зарплаты, а также уцелела значительная часть оптики, микроскопов, морозильных камер, живых культур.
Финансовый ущерб от пожара составил около 2 млн гривень.
Ученые сообщили, что большая часть биологов переедет в здание Физико-химического института им. А. Богатского. В частности, там разместят лаборатории, которые должны заработать после Нового года. Администрация института переселится в Южный научный центр.
- Только 11 декабря, во время разбора завалов в сгоревшем старинном здании в Одессе обнаружили еще четверых погибших. Об этом сообщили сегодня утром у спасателей.
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