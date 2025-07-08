Полиция: Муж чиновницы ТЦК выманил у семьи погибшего военного 1,3 млн грн

Мужчину задержали в Полтаве во время получения 50 000 грн от жены павшего бойца

Задержанный (Фото: Офис генпрокурора)

В Полтаве правоохранители задержали мужчину, который, по версии следствия, обманул семью погибшего военнослужащего более чем на 1 млн грн. Об этом сообщили Офис генерального прокурора да Национальная полиция.

Задержанный – основатель нескольких общественных организаций в Полтавской области, муж чиновницы Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Запорожье.

По информации правоохранителей, он требовал "вознаграждение" у членов семьи погибшего бойца за беспрепятственное оформление денежной помощи. 8 июля Запорожская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона вместе с полицией задержала мужчину при получении части средств в сумме 50 000 грн.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина использовал родственные связи с чиновницей одного из ТЦК и СП Запорожской области для получения неправомерной выгоды.

В 2024 году он потребовал у родных погибшего воина деньги за содействие в беспрепятственной подаче документов, а в дальнейшем – оформлении и получении единовременной денежной помощи, как члена семьи погибшего. Мужчина оценил свои услуги в 50% средств, которые семья погибшего будет получать в дальнейшем.

В течение шести месяцев он незаконно получил почти 1,3 млн грн из денег, начисленных семье погибшего.

Нацполиция уточнила, что после получения от потерпевшей денежных средств он требовал от женщины на постоянной основе перечислять ему половину от ежемесячного платежа – 75 000 грн. К преступной "схеме" причастна также супруга фигуранта – чиновница одного из РТЦК и СП Запорожья, заявили в полиции.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по статье о злоупотреблении влиянием. Продолжается сбор доказательной базы для привлечения к ответственности жены задержанного.

Фото: Нацполіція

Фото: ОГП

Фото: ОГП