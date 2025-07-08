Поліція: Чоловік посадовиці ТЦК виманив у сім'ї загиблого військового 1,3 млн грн

Чоловіка затримали у Полтаві під час отримання 50 000 грн від дружини полеглого бійця

Затриманий (Фото: Офіс генпрокурора)

У Полтаві правоохоронці затримали чоловіка, який, за версією слідства, ошукав родину загиблого військовослужбовця на понад 1 млн грн. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Національна поліція.

Затриманий – засновник кількох громадських організацій у Полтавській області, чоловік посадовиці Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Запоріжжі.

За інформацією правоохоронців, він вимагав "винагороду" у членів родини загиблого бійця за безперешкодне оформлення грошової допомоги. 8 липня Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону разом з поліцією затримала чоловіка під час отримання частини коштів у сумі 50 000 грн.

Під час слідства з’ясувалося, що чоловік використовував родинні зв’язки з посадовицею одного з ТЦК і СП Запорізької області задля отримання неправомірної вигоди.

У 2024 році він почав вимагати у рідних загиблого воїна гроші за сприяння у безперешкодному поданні документів, а надалі – оформленні й отримані одноразової грошової допомоги, як члена сім’ї загиблого. Чоловік оцінив свої послуги у 50% від коштів, які сім’я загиблого отримуватиме надалі.

Протягом шести місяців він незаконно отримав майже 1,3 млн грн із грошей, нарахованих сім’ї загиблого.

Нацполіція уточнила, що після отримання від потерпілої коштів він вимагав від жінки на постійній основі переказувати йому половину від щомісячного платежу – 75 000 грн. До злочинної "схеми" причетна також дружина фігуранта – посадовиця одного з РТЦК і СП Запоріжжя, заявили в поліції.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за статтею про зловживання впливом. Триває збір доказової бази для притягнення до відповідальності дружини затриманого.

Фото: Нацполіція

Фото: ОГП

Фото: ОГП