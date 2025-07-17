Полиция: В Черниговской области курсант застрелил двух инструкторов, его задержали

Военные (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

В учебном центре в Черниговской области курсант смертельно ранил двух военнослужащих. Об этом сообщила полиция Черниговской области.

В среду, 16 июля, к правоохранителям поступила информация о том, что на территории учебного центра во время стрельб курсант выстрелил из автомата в сторону инструкторов-военнослужащих.

В результате полученных ранений двое военных погибли.

Правоохранители задержали курсанта. Ведется следствие по статье об умышленном убийстве двух или более человек.