Полиция: В Черниговской области курсант застрелил двух инструкторов, его задержали
Военные (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

В учебном центре в Черниговской области курсант смертельно ранил двух военнослужащих. Об этом сообщила полиция Черниговской области.

В среду, 16 июля, к правоохранителям поступила информация о том, что на территории учебного центра во время стрельб курсант выстрелил из автомата в сторону инструкторов-военнослужащих.

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В результате полученных ранений двое военных погибли.

Правоохранители задержали курсанта. Ведется следствие по статье об умышленном убийстве двух или более человек.

  • 24 июля 2024 года сообщалось, что в Харьковской области в одном из подразделений произошла стрельба из-за личных взаимоотношений бойцов – трое военных погибли, четверо получили ранения.
  • 15 августа в Тернопольской области правоохранители сообщили о задержании вооруженного мужчины в военной форме, который стрелял по людям – погибли два человека, трое ранены.
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