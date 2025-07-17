Поліція: У Чернігівській області курсант застрелив двох інструкторів, його затримали

Поліція: У Чернігівській області курсант застрелив двох інструкторів, його затрималидоповнено
У навчальному центрі у Чернігівській області курсант смертельно поранив двох військовослужбовців. Про це повідомила поліція Чернігівської області.
У середу, 16 липня, до правоохоронців надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант вистрілив з автомата в бік інструкторів-військовослужбовців.
Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули.
Правоохоронці затримали курсанта. Ведеться слідство за статтею про умисне вбивство двох або більше осіб.
ДОПОВНЕНО О 13:18. Оперативне командування "Північ" підтвердило стрілянину на одному з тренувальних полігонів Сухопутних військ Збройних Сил України. Курсант застрелив інструкторів під час виконання вправ з бойової стрільби.
В ОК "Північ" уточнили, що підозрюваний перебуває під вартою.
"Командування військової частини, де стався інцидент, усіляко сприяє проведенню слідства, надаючи необхідну інформацію та підтримку правоохоронним органам. Військова служба правопорядку ЗСУ також залучена до забезпечення належного розслідування обставин події", – йдеться у повідомленні.
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