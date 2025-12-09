После удара РФ по Печенежской дамбе есть риски подтопления: могут эвакуировать 13 000 человек

Планы реагирования в случае чрезвычайной ситуации готовы еще с 2022 года, заверил председатель ОГА Синегубов

Олег Синегубов (Фото: t.me/synegubov)

После удара России по Печенежской дамбе 7 декабря есть риски подтопления населения. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что атакована одна из ключевых дамб для Харькова и области. Сейчас принимаются меры, чтобы быть готовыми к реагированию в случае чрезвычайной ситуации.

"Планы реагирования у нас готовы еще с 2022 года. В случае ухудшения ситуации под отселение может попасть около 13 000 человек, из них 3500 – это маломобильные люди", – отметил Синегубов.

По его словам, в регионе есть ресурсы, которые позволят провести эвакуацию своевременно и организованно. В случае необходимости власти готовы обеспечить транспорт и места для временного проживания.

Сейчас проводят оповещение населения, чтобы жители были потенциально готовы к мерам эвакуации.