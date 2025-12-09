Після удару РФ по Печенізькій дамбі є ризики підтоплення: можуть евакуювати 13 000 людей

Плани реагування у випадку надзвичайної ситуації готові ще з 2022 року, запевнив голова ОВА Синєгубов

Олег Синєгубов (Фото: t.me/synegubov)

Після удару Росії по Печенізькій дамбі 7 грудня є ризики підтоплення населення. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що була атакована одна з ключових дамб для Харкова та області. Наразі вживають заходів, щоб бути готовими до реагування у випадку надзвичайної ситуації.

"Плани реагування у нас готові ще з 2022 року. У разі погіршення ситуації під відселення може потрапити близько 13 000 людей, з них 3500 – це маломобільні люди", – зазначив Синєгубов.

За його словами, в регіоні є ресурси, які дозволять провести евакуацію своєчасно та організовано. У разі потреби влада готова забезпечити транспорт і місця для тимчасового проживання.

Наразі проводять оповіщення населення, щоб мешканці були потенційно готові до заходів евакуації.