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Появились сведения о детях, подорвавшихся на гранате у Луганска

Появились сведения о детях, подорвавшихся на гранате у Луганска - Фото
Фото: LIGA.net
29.09.2019, 16:25

По имеющейся информации, двое детей в стабильно тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести

Дети, раненные в результате взрыва гранаты в оккупированном гибридной армией России селе Черногоровка (ранее Красная Заря) Перевальского района Луганской области находятся в стабильном состоянии. Об этом заявили боевики, передает сайт Новости Донбасса.

Наталья Пащенко, которая называет себя "министром здравоохранения", утверждает, что двое детей находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще трое - в состоянии средней тяжести. Он отметила, что у детей - проникающие ранения мягких тканей, тяжелых увечий и повреждений костей нет.

Сообщается, что раненые дети находятся в лечебных учреждениях Луганска.

  • Сегодня во временно оккупированной Черногоровке на боевой гранате подорвались пять детей от 7 до 13 лет. Инцидент произошел в районе жилых домов, дети обнаружили тайник с боеприпасами и случайно взорвали гранату.
  • 30 сентября 2018 года трое детей погибли, еще один был ранен в результате детонации противопехотной осколочной мины под временно оккупированной Горловкой.
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граната Луганск дети черногоровка
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