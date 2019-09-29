Появились сведения о детях, подорвавшихся на гранате у Луганска

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Дети, раненные в результате взрыва гранаты в оккупированном гибридной армией России селе Черногоровка (ранее Красная Заря) Перевальского района Луганской области находятся в стабильном состоянии. Об этом заявили боевики, передает сайт Новости Донбасса.

Наталья Пащенко, которая называет себя "министром здравоохранения", утверждает, что двое детей находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще трое - в состоянии средней тяжести. Он отметила, что у детей - проникающие ранения мягких тканей, тяжелых увечий и повреждений костей нет.

Сообщается, что раненые дети находятся в лечебных учреждениях Луганска.