"Продавал горючее". В зоне ООС задержали военного: фото

Задержание военного (Фото: ГБР)

В зоне проведения Операции объединенных следователи Госбюро расследований задержали военнослужащего по подозрению в продаже местным жителям горюче-смазочных материалов. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Сообщается, что командир батареи воинской части, по данным следствия, присваивал ГСМ, которые предназначались для заправки военной техники. После этого он, по утверждению бюро, заставлял подчиненных вывозить топливо с территории части в ангар, где его покупали местные жители. В ГБР уточнили, что предварительные подсчеты показывают продажу на общую сумму в более 250000 гривень.

Задержали военного якобы при получении 8000 гривень. При обысках в кабинете задержанного нашли $9000, вероятно, полученных от незаконных сделок. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В случае доказательства вины задержанному грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Ранее СБУ разоблачила поставки боевиками военной продукции в РФ.

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