Провожали цветами. В Харькове уволили подозреваемого во взятке главу облсовета

Харьковский облсовет уволил своего главу Артура Товмасяна, которого подозревают в получении взятки на 1 млн грн. После прощальной речи ему подарили цветы, что было видно на трансляции заседания облсовета.

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Отставку Товмасяна поддержали 85 депутатов, против были пятеро, воздержались двое. Голосование проходило в режиме "тайно".

Затем Товмасян зачитал прощальную речь, поблагодарив депутатов "за общую работу, которой еще много". После его речи в зале раздались аплодисменты, а уволенному главе облсовета подарили цветы.

На осенних выборах 2020-го Товмасяна избрали в облсовет от партии Слуга народа, 11 декабря – главой совета.

22 июля детективы НАБУ сообщили заму Товмасяна о подозрении в получении взятки 1 млн грн, 25 июля его арестовали, 29 июля он вышел из СИЗО под залог 4,7 млн грн.

26 июля Товмасян сообщил, что по делу проходили обыски в облсовете и по месту его проживания.

4 августа НАБУ сообщило Товмасяну о подозрении в получении взятки в 1 млн грн. 17 августа он подал в отставку.

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Марк Сировой

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