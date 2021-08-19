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Провожали цветами. В Харькове уволили подозреваемого во взятке главу облсовета

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 11:53
Провожали цветами. В Харькове уволили подозреваемого во взятке главу облсовета - Фото
Артур Товмасян (скриншот видео TriolanLive)

Харьковский облсовет уволил своего главу Артура Товмасяна, которого подозревают в получении взятки на 1 млн грн. После прощальной речи ему подарили цветы, что было видно на трансляции заседания облсовета.

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Отставку Товмасяна поддержали 85 депутатов, против были пятеро, воздержались двое. Голосование проходило в режиме "тайно".

Затем Товмасян зачитал прощальную речь, поблагодарив депутатов "за общую работу, которой еще много". После его речи в зале раздались аплодисменты, а уволенному главе облсовета подарили цветы.

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Марк Сировой
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коррупция Слуга народа увольнение взятка цветы Артур Товмасян Харьков облсовет
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