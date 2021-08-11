Зеленский уволил главу Харьковской ОГА Тымчук и назначил исполняющего обязанности

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Айны Тымчук с должности председателя Харьковской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Уволить Тымчук Айну Леонидовну с должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ей заявлению", – говорится в указе.

Другим указом Зеленский постановил временно возложить исполнение обязанностей председателя Харьковской ОГА на Александра Скакуна.

Скакун с января 2017 года занимает должность заместителя председателя ХОГА.

В июле-августе сообщили о подозрениях в получении взятки 1 млн грн главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну (избирался от Слуги народа), его заместителю и адвокату.

11 августа Кабинет министров постановил уволить Айну Тымчук с должности главы Харьковской облгосадминистрации. Она работала в Харьковской ОГА с ноября 2020-го. До этого была замом экс-мера Харькова Геннадия Кернеса (2010-14 года), замглавы и руководителем аппарата Днепропетровской ОГА.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.