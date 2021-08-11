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Зеленский уволил главу Харьковской ОГА Тымчук и назначил исполняющего обязанности

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 20:40
Зеленский уволил главу Харьковской ОГА Тымчук и назначил исполняющего обязанности - Фото
Александр Скакун (Фото: Харьковская ОГА)

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Айны Тымчук с должности председателя Харьковской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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"Уволить Тымчук Айну Леонидовну с должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ей заявлению", – говорится в указе.

Другим указом Зеленский постановил временно возложить исполнение обязанностей председателя Харьковской ОГА на Александра Скакуна.

Скакун с января 2017 года занимает должность заместителя председателя ХОГА.

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отставка Харьковская ОГА Айна Тымчук александр скакун
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