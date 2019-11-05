Разоблачили заммэра. СБУ - об обысках в горсовете Ужгорода: фото

Обыски в мэрии Ужгорода (Фото: СБУ)

В Службе безопасности Украины рассказали об обысках в здании Ужгородского городского совета, которые проводили вместе с Госбюро расследований во вторник.

В спецслужбе уточнили, что разоблачили заместителя мэра города на масштабных злоупотреблениях. В СБУ утверждают, что из-за махинаций были отчуждены земельные участки, предназначенные под жилую застройку. Сообщается, что чиновник якобы оформил три участка на подставных лиц, после эта земля была незаконно передана его жене, которая, в свою очередь, продала ее знакомому.

Обыски правоохранители проводили не только в мэрии, но и по месту жительства фигуранта. Заммэра намерены сообщить о подозрении в рамках уголовного дела о злоупотреблении властью или служебным положением.

2 ноября СБУ обыскала Николаевскую таможню, заявив о разоблачении там масштабных злоупотреблений.

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