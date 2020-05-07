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Решение об ослаблении карантина в Черкассах приостановили - суд

Решение об ослаблении карантина в Черкассах приостановили - суд - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
07.05.2020, 17:43

Местный окружной административный суд высказал свое мнение о решении, принятом Черкасским исполкомом 30 апреля

Черкасский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении иска Черкасской облгосадминистрации и приостановил действие решения местного городского исполкома об ослаблении карантина в городе от 30 апреля. Текст определения суда опубликовала на сайте Черкасская ОГА.

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4 апреля местная горадминистрация обратилась в суд с иском о признании незаконным и отмене решения Черкасского исполкома об ослаблении карантина. Вместе с иском ОГА подала заявление о его обеспечении, в котором просила остановить действие указанного решения.

В определении суд отметил, что полномочия по введению и отмене карантина имеет только Кабинет министров, а также что решение Черкасского исполкома могло привести к значительному увеличению количества заболеваний коронавирусом на территории города. Определение вступило в силу вчера, сразу после его оглашения.

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ck-oda.gov.ua

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  • 1 мая мэрия Черкасс ослабила карантин в городе, по факту чего полиция открыла уголовное дело. Мэр города заявил, что его не удастся запугать уголовным преследованием.
  • В тот же день президент Владимир Зеленский обратился к мэру Черкасс, назвав его поступок "попыткой заработать рейтинг ценой жизни и здоровья жителей города".
  • 4 мая Черкасская ОГА сообщила о подготовке иска об отмене решения местного исполкома по ослаблению карантина в городе.

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Дарья Мостовая
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