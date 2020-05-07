Решение об ослаблении карантина в Черкассах приостановили - суд

Черкасский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении иска Черкасской облгосадминистрации и приостановил действие решения местного городского исполкома об ослаблении карантина в городе от 30 апреля. Текст определения суда опубликовала на сайте Черкасская ОГА.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
4 апреля местная горадминистрация обратилась в суд с иском о признании незаконным и отмене решения Черкасского исполкома об ослаблении карантина. Вместе с иском ОГА подала заявление о его обеспечении, в котором просила остановить действие указанного решения.
В определении суд отметил, что полномочия по введению и отмене карантина имеет только Кабинет министров, а также что решение Черкасского исполкома могло привести к значительному увеличению количества заболеваний коронавирусом на территории города. Определение вступило в силу вчера, сразу после его оглашения.
Нажмите, чтобы увеличить:
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
Читайте также: Мэр Ивано-Франковска поддержал городского голову Черкасс: такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление