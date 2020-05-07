Решение об ослаблении карантина в Черкассах приостановили - суд

Иллюстративное фото: pixabay.com

Черкасский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении иска Черкасской облгосадминистрации и приостановил действие решения местного городского исполкома об ослаблении карантина в городе от 30 апреля. Текст определения суда опубликовала на сайте Черкасская ОГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

4 апреля местная горадминистрация обратилась в суд с иском о признании незаконным и отмене решения Черкасского исполкома об ослаблении карантина. Вместе с иском ОГА подала заявление о его обеспечении, в котором просила остановить действие указанного решения.

В определении суд отметил, что полномочия по введению и отмене карантина имеет только Кабинет министров, а также что решение Черкасского исполкома могло привести к значительному увеличению количества заболеваний коронавирусом на территории города. Определение вступило в силу вчера, сразу после его оглашения.

Нажмите, чтобы увеличить:

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

1 мая мэрия Черкасс ослабила карантин в городе, по факту чего полиция открыла уголовное дело. Мэр города заявил, что его не удастся запугать уголовным преследованием.

В тот же день президент Владимир Зеленский обратился к мэру Черкасс, назвав его поступок "попыткой заработать рейтинг ценой жизни и здоровья жителей города".

4 мая Черкасская ОГА сообщила о подготовке иска об отмене решения местного исполкома по ослаблению карантина в городе.

Читайте также: Мэр Ивано-Франковска поддержал городского голову Черкасс: такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление