РФ бьет по Херсонской области из всего спектра артиллерии: в Чернобаевке ранен ребенок

Россияне продолжают обстреливать населенные пункты Херсонской области и областной центр после вынужденного отступления под натиском ВСУ. Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил о ранении ребенка в Чернобаевке. Генштаб ВСУ сообщает, что для обстрелов россияне задействуют весь спектр своей артиллерии.

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Янушевич написал, что сегодня, 26 ноября, россияне обстреляли Чернобаевку Херсонской области, в результате чего пострадал ребенок, он доставлен в областную клиническую больницу.

Днем Янушевич писал, что оккупанты продолжают обстреливать освобожденную территорию области, при этом целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре, убивая мирных жителей.

На фоне этого глава ОВА призвал представителей местного бизнеса давать людям доступ к бомбоубежищам или подвальным помещениям, если таковые имеются на территории их заведений.

В вечерней сводке Генштаб сообщал, что на Криворожском и Херсонском направлениях россияне продолжают совершенствовать фортификационное оборудование и логистику для своих передовых подразделений.

По данным Генштаба, не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений ВСУ и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.

Оккупанты в течение дня задействовали весь спектр артиллерии для обстрелов Качкаровки, Красного Маяка, Костырки, Змиевки, Берислава, Никольского, Приднепровского, Антоновки, Зеленовки, Музыковки, Чернобаевки и Херсона.

После освобождения от россиян Херсона и населенных пунктов области оккупанты регулярно обстреливают эту территорию.

24 ноября Янушевич сообщил, что российские оккупанты снова обстреляли Херсон, в результате чего погибли четыре человека.

Вчера глава ОВА сообщил, что в течение суток оккупанты 49 раз обстреляли территорию области, в результате чего погибли 10 человек, более 50 получили ранения.

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Оксана Житнюк

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