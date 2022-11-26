UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ бьет по Херсонской области из всего спектра артиллерии: в Чернобаевке ранен ребенок

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2022, 23:21
РФ бьет по Херсонской области из всего спектра артиллерии: в Чернобаевке ранен ребенок - Фото
Артилерійський обстріл окупантів, Фото: EPA

Россияне продолжают обстреливать населенные пункты Херсонской области и областной центр после вынужденного отступления под натиском ВСУ. Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил о ранении ребенка в Чернобаевке. Генштаб ВСУ сообщает, что для обстрелов россияне задействуют весь спектр своей артиллерии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Янушевич написал, что сегодня, 26 ноября, россияне обстреляли Чернобаевку Херсонской области, в результате чего пострадал ребенок, он доставлен в областную клиническую больницу.

Днем Янушевич писал, что оккупанты продолжают обстреливать освобожденную территорию области, при этом целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре, убивая мирных жителей.

На фоне этого глава ОВА призвал представителей местного бизнеса давать людям доступ к бомбоубежищам или подвальным помещениям, если таковые имеются на территории их заведений.

В вечерней сводке Генштаб сообщал, что на Криворожском и Херсонском направлениях россияне продолжают совершенствовать фортификационное оборудование и логистику для своих передовых подразделений.

По данным Генштаба, не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений ВСУ и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.

Оккупанты в течение дня задействовали весь спектр артиллерии для обстрелов Качкаровки, Красного Маяка, Костырки, Змиевки, Берислава, Никольского, Приднепровского, Антоновки, Зеленовки, Музыковки, Чернобаевки и Херсона.

  • После освобождения от россиян Херсона и населенных пунктов области оккупанты регулярно обстреливают эту территорию.
  • 24 ноября Янушевич сообщил, что российские оккупанты снова обстреляли Херсон, в результате чего погибли четыре человека.
  • Вчера глава ОВА сообщил, что в течение суток оккупанты 49 раз обстреляли территорию области, в результате чего погибли 10 человек, более 50 получили ранения.

Читайте также: В Херсон подали электроэнергию: в первую очередь подключают критическую инфраструктуру

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсон чернобаевка обстрел
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 